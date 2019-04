Extreme drukte spoedeisende hulp St. Jansdal Harderwijk, ambulances worden doorgestuurd

Belangrijkste oorzaak van die ‘seh-stop’ in avonden, nachten en in de weekenden is de extra toestroom van spoedpatiënten uit Lelystad en omgeving.

Volgens Relinde Weil, voorzitter van de Raad van Bestuur van St Jansdal, is de spoedeisende hulp (seh) van het ziekenhuis in Harderwijk sinds de sluiting van de Lelystadse seh fors drukker dan voorheen. ,,Het wegvallen van spoedeisende hulp in Lelystad is zo abrupt en snel gegaan. De seh is gewoon overbelast. In de avonden, nachten en het weekend moeten we twee tot drie keer per week een stop van anderhalf uur instellen.

Quote Er wordt knetter­hard gewerkt maar het is even niet makkelijk Relinde Weil, Raad van Bestuur

Omliggende ziekenhuizen