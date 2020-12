Familie Koos Alberts bezoekt revalidatiecentra voor kerst: ‘Hij had zoveel heimwee’

Het Schone Oosten Op veel meer plekken blijkt rivierenge­bied vervuild: risico op gif in vlees van wilde grazers

3 december Het aantal plekken in het rivierengebied dat vervuild is met de giftige stof dioxine is groter dan gedacht. Dat blijkt uit grondmonsters die milieu-onderzoeker Jelmer Buijs recent heeft genomen in de uiterwaarden van verschillende rivieren. Ook paarden in natuurgebied de Oostvaardersplassen hebben te hoge waardes.