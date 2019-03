Familie Van Poelgeest heeft na jaren van rechtszaken eindelijk rust: ‘Pas nu gaan we de as van Nathalie uitstrooien’

Klaver of bieten in grond bij Zeewolde: de rechter beslist

5 maart De provincie Flevoland en een boer uit Biddinghuizen liggen in de clinch over een perceel grond aan de Wulpweg in Zeewolde. De rechter in Lelystad moet uitsluitsel geven in het kort geding dat de boer en zijn vader hebben aangespannen: wordt er binnenkort een gras-klaver-mengsel ingezaaid, of mag de boer het nog een jaar gebruiken voor de teelt van aardappelen en suikerbieten.