Fans smeken Lil’ Kleine tevergeefs om foto in Lelystad: ‘Jammer dit’

Lamborghini

In een knalrode Lamborghini rijdt hij vrijdagmiddag een speciaal voor hem afgezette straat in Batavia Stad binnen. Lil’ Kleine is in Lelystad om een pop-up store van zijn kledingmerk Jorik te openen. Een grote groep fans, vooral tienermeiden, roept zijn naam. De rapper zwaait een keer en vlucht naar binnen. Even later laat hij zich zien in de deuropening, hij filmt het publiek.