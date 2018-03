Fietser gaat 'compleet uit zijn dak' na aanrijding met snorfiets in Lelystad

'Conclusie Die­ren­be­scher­ming over Oost­vaar­ders­plas­sen gebaseerd op incidenten'

9:30 De provincie Flevoland is het oneens met de conclusie van de Dierenbescherming dat beheerders in de Oostvaardersplassen dieren niet consequent op tijd afschieten. Volgens de provincie is de conclusie gebaseerd op incidenten.