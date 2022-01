Fietser hard onderuit nadat twee scooters op elkaar botsen in Lelystad

Vrijwilli­gers helpen Lelystad aan nieuwe brug in Kwelstrook

In Lelystad is veel openbaar groen in en om de woonwijken. Rond de stad liggen de meer natuurlijke gebieden. Hier is de Kwelstrook Batavia er één van. Door deze natuurstrook loopt een wandelpad met over de stortstenen een brug. Deze was hard aan vervanging toe en die is gerealiseerd, vooral door de inzet van vrijwilligers.

23 december