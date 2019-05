Fietser in Lelystad gewond afgevoerd na botsing met auto

Justitie wil 2,2 miljoen euro terug van wietteler

21 mei ‘We hebben het hier over een hele grote, professionele hennepplantage van 1.834 planten en alles wijst in de richting van deze verdachte.’ Als het aan het Openbaar Ministerie ligt, betaalt Sebastiaan K. (40) het geld dat hij met de 14 oogsten in het pand aan de Apolloweg in Lelystad verdiende terug: ruim 2.2 miljoen euro.