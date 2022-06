Fietser wordt agressief na botsing met scooter in Lelystad: opgepakt wegens doodsbedreiging

Personeels­te­kort bij Arriva raakt openbaar vervoer in Lelystad: tot half september minder bussen

Arriva laat de komende tijd vanwege personeelstekorten in Lelystad minder bussen rijden. Vanaf volgende week geldt er doordeweeks een zaterdagdienstregeling. Sommige lijnen rijden daardoor nog één keer per uur in de stad. Op zaterdag rijden bijna alle bussen straks nog een keer per uur in plaats van twee keer.

13 juni