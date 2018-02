'Fietsers voelen zich veilig in Lelystad'

Bereikbaarheid

Over de bereikbaarheid van hun stad zijn inwoners van Lelystad bovengemiddeld tevreden. Hoe tevreden ben je over het gemak waarmee je jouw stad in en uit kunt met de verschillende vervoersmiddelen? Op deze vraag antwoordde 86 procent dat ze (zeer) tevreden zijn over de bereikbaarheid per fiets. 82 procent is (zeer) tevreden over de bereikbaarheid per auto. Met 62 procent is het aandeel van het openbaar vervoer lager. Maar gelijk aan het gemiddelde van alle 28 gemeenten waarin de ANWB onderzoek deed. 'Veel leden zijn ontevreden over de verkeerssituatie rond het station Lelystad Centrum', aldus de ANWB in het onderzoek.