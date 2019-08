Fikse stijging scheepsongevallen Flevoland en Gelderland

Het aantal scheepsongevallen op binnenwateren in deze regio is flink toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat. In 2017 vonden in de provincies Gelderland en Flevoland 235 ongevallen plaats, in 2018 waren dat er 342. Dat is een toename van bijna 46%.

In totaal registreerde Rijkswaterstaat in 2018 op Nederlandse binnenwateren zo’n 1.300 scheepvaartongelukken. Dat is bijna een kwart meer dan in 2017. Vooral op Friese, Gelderse en Flevolandse wateren nam het aantal scheepsongevallen flink toe, blijkt uit de cijfers die werden opgevraagd door LocalFocus.

Flevoland

In 2017 vonden in Flevoland 119 ongevallen plaats. Bij 98 daarvan, was pleziervaart betrokken. Daartoe behoren bijvoorbeeld jachten, jetski’s, sloepjes en speedboten.

Een jaar later vonden in Flevolandse wateren in totaal 156 ongevallen plaats, een stijging dus, van ruim 31%. Bij 119 daarvan, was pleziervaart betrokken.

Gelderland

Het aantal ongevallen op Gelderse binnenwateren steeg nog spectaculairder: van 116 naar 186 (stijging van ruim 60%). Daarmee komt deze provincie terecht in de top drie, na Noord-Holland (276 scheepsongevallen) en Friesland (214). In Gelderland was vooral sprake van ongevallen waarbij geen pleziervaart betrokken was.

In Overijssel steeg het aantal scheepsongevallen overigens van 19 naar 25.

In onderstaand overzicht staat waar alle scheepvaartongevallen in 2018 plaatsvonden.

Verdubbeld

In het verspreidingsgebied van de Stentor, is het aantal scheepvaartongevallen gestegen van 124 tot 178 (toename van 43,5%). Het aantal ongevallen waarbij pleziervaart betrokken was, ging hier van 84 naar 121 (stijging van 44%), het aantal ongevallen waarbij geen pleziervaart betrokken was, van 40 naar 57 (stijging van 42,5%).

Opvallend: het aantal scheepsongevallen in Lelystad is meer dan verdubbeld (28 naar 58). Het aantal ongevallen waarbij pleziervaart was betrokken, steeg daar van 16 naar 31. Ongevallen waarbij geen pleziervaart was betrokken, van 12 naar 27.