Film ter ere van jubilerend kunstfestival Sunsation Lelystad: ‘Ode aan ‘magistráááálende zon’

Gaat het dan eindelijk de goede kant op in de Oostvaar­ders­plas­sen?

Geen natuurgebied bracht zoveel polarisatie teweeg als de Oostvaardersplassen. De emoties liepen en lopen soms nog hoog op. Rechtszaak na rechtszaak was er, over boswachters, over bijvoeren van dieren, over afschot, over wel of geen moerasaanleg. Maar hoe staat het meest besproken natuurgebied er nu voor?

19 november