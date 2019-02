Fitness geeft Daphne (42) uit Lelystad haar zelfvertrouwen terug

Met een strak voedingsschema en aangepaste training haalde ze wel resultaat. Zondag doet ze mee aan de Juliette Bergman Cup in Apeldoorn, in de klasse Bodyfitness.,,Ik zag mezelf een paar jaar geleden in de spiegel en was niet tevreden. Ik zat sowieso niet lekker in mijn vel in die tijd’’, legt Daphne uit. ,,Ik was gewoon niet blij met mezelf. Nu nog, als ik foto’s van vroeger zie denk ik ‘hoe is het mogelijk geweest.’ Ik was gewoon niet blij met mezelf en dat deed ook flink wat met mijn zelfvertrouwen.’’