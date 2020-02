Flatbewoners Lelystad willen van pedo-activist af, maar ‘je kunt niet zomaar zijn huur opzeggen’

Dilshad K. krijgt ook in hoger beroep 18 jaar cel voor poging tot moord op zus en doodslag in Lelystad

16:16 De 29-jarige Dilshad K. uit Lelystad is in hoger beroep ook veroordeeld tot achttien jaar cel voor poging tot moord op zijn jongere zus. Ook had hij geprobeerd haar vriend te doden. De straf is gelijk aan de straf die de rechtbank hem eerder had opgelegd. De man moet de slachtoffers ook een schadevergoeding betalen.