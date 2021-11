Flever nieuw in Flevoland: CMO, Zowelwerk en Zorgbelang gaan verder onder andere naam

Bouwkavels op Het Eiland in nieuwbouw­wijk Warande in Lelystad gaan wederom in de verkoop

Negentien particuliere bouwkavels gingen er op 1 november in de verkoop in het gebied Het Eiland in de nieuwbouwwijk Warande in Lelystad. Maar door een technische storing werkten de website en het inschrijfformulier niet naar behoren en is het proces ongeldig verklaard. Daarom zijn de kavels vandaag opnieuw in de verkoop gegaan, meldt de gemeente Lelystad.

8 november