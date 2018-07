Flevoland geeft technisch talent een podium in provinciehuis

Binnenkort op vakantie? Politie waarschuwt voor deze nieuwe inbrekers­truc

21:54 Veel post achter de voordeur en een wel heel erg opgeruimd huis. Het zijn de bekende indicaties voor inbrekers om te zien of de bewoners op vakantie zijn. De politie Lelystad waarschuwt nu voor een nieuwe foefje van inbrekers om te achterhalen of bewoners wel of niet op vakantie zijn.