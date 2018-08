Flevoland houdt waterpeil hoog om veen te beschermen

Blauwalg in Kuinder­vaart en Warande in Lelystad

15 augustus Op meerdere plekken in de provincie Flevoland is blauwalg aangetroffen. Waterschap Zuiderzeeland waarschuwt weg te blijven bij de Kuindervaart tussen Bant en Kuinre, Warande in Lelystad en de Leeghwaterplas in Almere.