Flevoland krijgt speciale werkgroep tegen krapte op stroomnet, bonus voor energiezuinige bedrijven

De krapte op het energienet in Flevoland is zo nijpend dat de gemeenten Lelystad en Dronten, de provincie en de netbeheerders Liander en TenneT via een taskforce (speciale werkgroep) samen in actie komen om met spoed oplossingen te bedenken. Bedrijven kunnen al een vergoeding krijgen als zij minder stroom afnemen van het elektriciteitsnet.

Nieuwe grootverbruikers zoals scholen, supermarkten of kantoren kunnen straks in een groot deel van Lelystad niet meer worden aangesloten en bestaande grootverbruikers krijgen nul op rekest als zij de komende jaren meer stroom via Liander willen afnemen. Het knelpunt zit bij elektriciteitsstation Zuiderveld. De maximale capaciteit is bereikt bij dit station, dat ook de bedrijventerreinen rondom Lelystad van stroom voorziet.

Explosieve groei

Volgens Liander is er in Lelystad een ‘explosieve’ groei van de vraag naar elektriciteit. ,,Dat gaat in een tempo dat wij op dit moment niet kunnen bijbenen’’, vertelde Liander woordvoerder Ceriel Thissen eerder. ,,De bestaande netwerken zijn ooit aangelegd voor levering van stroom aan bedrijven en particulieren. Nu worden ze ook gebruikt voor het terugleveren van opgewekte energie.’’

De verschillende overheden en netbeheerders slaan nu de handen ineen om door een speciale werkgroep met spoed oplossingen, mogelijk tijdelijk, te laten vinden om nieuwe grootverbruikers aan te sluiten op het elektriciteitsnetwerk bij Lelystad.

Vergoeding

De partijen hebben al afgesproken dat bedrijven en instellingen in de regio gevraagd worden om energie te besparen en hun energieverbruik te verspreiden, zodat er minder energie wordt gebruikt op drukke momenten en de energie beter verdeeld kan worden over andere bedrijven. Bedrijven kunnen een vergoeding krijgen als zij minder stroom afnemen van het net. Ondernemingen die hier in zijn geïnteresseerd kunnen nu al contact opnemen met Liander.

Een nieuw onderstation is dé oplossing voor alle krapte op het elektriciteitsnet bij Lelystad, maar de verwachting is dat deze pas in 2026 in gebruik genomen kan worden. Met de taskforce hopen de partijen dat ontwikkelingen hierbij mogelijk iets versneld kunnen worden door samen op te trekken bij onder meer het kiezen van een locatie en regelen van de vergunningen. Liander spreekt nog met het Lelystad Airport Businesspark over de mogelijkheid voor een apart schakelstation.