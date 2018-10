Flevoland: ‘Mik op snelle doorstart ziekenhuis’

Video ‘Ik wil een ziekenhuis hier, in Lelystad’

22:28 Alsof er geen faillissement is uitgesproken, lopen de patiënten in en uit het ziekenhuis. Maar eenmaal binnen krijgen ze genoeg mee van het faillissement. Vertellen ze. Geke Kamphuis (45) had darmonderzoeken en lag deze weken een paar dagen in het ziekenhuis. Ineens mocht ze donderdagochtend naar huis. Ze zit in haar rolstoel en rookt een sigaret. ,,Ik betwijfel of ik wel naar huis had gemoeten. Volgens mij moest ik eigenlijk nog blijven. Door het faillissement hebben ze me eerder laten gaan. Toen ik daar lag kon je merken dat er iets speelde.’’