Flevoland verdeelt 1,9 miljoen euro landbouwsubsidie

Het geld is beschikbaar voor initatieven die direct of indirect een positief effect hebben op de waterkwaliteit. Voorwaarde is dat het niet leidt tot een aanmerkelijke stijging van de waarde van een bedrijf. Te denken valt aan een vloeistofdichte vloer, het verplaatsen van een vulpunt voor gewasbeschermingsmiddelen naar een wasplaats of het opvangen van hemelwater dat van kisten afkomt. Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet een maatregel om erfafspoeling te verminderen verder gaan dan wat wettelijk verplicht is.