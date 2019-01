Flevoland wil vliegtuigen van Schiphol boven het IJsselmeer hebben

Dit jaar wordt begonnen met de herindeling van het luchtruim. Uiterlijk in 2023 moeten de nieuwe vliegroutes een feit zijn. De herindeling moet mede een einde maken aan de laagvliegroutes voor Lelystad Airport. Die leiden in Overijssel en op de Veluwe tot veel protest. Flevoland zet in op minder vliegtuigoverlast voor de eigen inwoners door Schiphol en een extra ‘vliegsnelweg’, zodat Lelystad Airport kan doorgroeien.

47.000 vluchten

Flevoland wil af van de zogenoemde ARTIP-vliegroute. Deze wordt vooral gebruikt door vliegtuigen die via Overijssel en Drenthe van en naar Schiphol gaan. Volgens de provincie waren er in 2016 47.000 vluchten op deze route, die over de Noordoostpolder, Dronten, Lelystad en Almere gaat. ‘Dat is 10 procent van het totaal aantal vluchten op Schiphol per jaar’, aldus de provincie.

‘Het is niet meer van deze tijd dat vliegtuigen ‘de A6 volgen’ in hun nadering van Schiphol’, vindt Flevoland. Zij verwijst naar de groei van de luchthaven. De route ontstond dertig jaar geleden, toen Schiphol jaarlijks 10 miljoen passagiers had en in Almere de eerste huizen werden gebouwd. Inmiddels heeft Almere ruim 200.000 inwoners en verwerkt Schiphol 68 miljoen passagiers. Gemiddeld gaan vliegtuigen op 1 kilometer hoogte over de stad.

Voor vliegtuigen op deze route is boven Lelystad en Dronten een wachtgebied. Op iets meer dan 2 kilometer hoogte cirkelen vliegtuigen, totdat er ruimte is om te landen op Schiphol. In 2016 kwam dit 1.600 keer voor. Flevoland verwacht dat het vaker gaat gebeuren, omdat de luchthaven blijft groeien.

Extra vliegsnelweg

Om Flevoland te ontlasten, heeft de provincie twee voorstellen. De eerste is om zowel de vliegroute als het wachtgebied te verplaatsen naar boven het IJsselmeer. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan stelt Flevoland voor dat vliegtuigen later dalen en sneller opstijgen op de ARTIP-route. Moderne vliegtuigen kunnen dat en het gevolg is dat de routes en het wachtgebied boven Flevoland hoger in de lucht kan zijn.