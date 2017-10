Twee aanhoudingen in korte tijd vanwege pepperspray in Lelystad

10:50 Tijdens een burenruzie in Lelystad werd afgelopen zondag iemand in het gezicht gespoten met pepperspray. Een vrouw van 59 en een man van 44 zijn aangehouden, de pepperspray werd in beslag genomen. Voor de politie Lelystad is het de tweede keer in korte tijd dat ze pepperspray in beslag nemen.