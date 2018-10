Flevolandse bedrijven zien productie stagneren door gebrek aan personeel

spoeddebat LIVE | PVV en SP dienen een motie van wantrouwen in tegen minister Bruins

15:39 Een Kamermeerderheid is voor de doorstart van het ziekenhuis in Lelystad. Alleen coalitiepartijen VVD en D66 willen kijken of er een alternatief voor deze optie is. Dit blijkt tot nu toe uit het spoeddebat die de Tweede Kamer vandaag houdt over het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen.