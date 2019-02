Flevolandse gemeenten economische wondertjes

video Kortslui­ting oorzaak brand bruidsmode­zaak Lelystad

22 februari De brand in de bruidsmodezaak van Evelien Vredevelt in Lelystad is vermoedelijk ontstaan door kortsluiting. Een lampje is doorgebrand, heeft een verzekeringsexpert haar verteld, en de eigenaresse van EMB Fashion haalt opgelucht adem dat zij er ‘inderdaad’ niets aan kon doen. Ondertussen probeert Vredeveldt de meer dan honderd gedupeerde bruiden te helpen aan een jurk. Maar dat gaat met horten en stoten.