Flinke brand door brommer bij Zorgboerderij Lelystad

Inloophui­zen voor (ex)kankerpatiënten in zwaar weer: ‘We kunnen onze gasten niet in de steek laten’

5 december Het is absoluut niet zo dat het einde nabij is voor Nazorgcentrum Intermezzo in Zwolle, maar als 2021 vergelijkbaar jaar is met dit jaar, dan wordt het wel heel spannend. Zegt manager Corine den Hollander. ,,Omvallen? Dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn. We krijgen jaarlijks 5000 (ex)kankerpatiënten over de vloer. Die kunnen we niet in de steek laten.’’