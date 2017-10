Flirten en klussen in het groen tijdens Natuurwerkdag Lelystad

video Rudy in race voor plek in F1-team McLaren

14 oktober Als kind was hij een groot talent op het racecircuit. Zijn droom viel in duigen door tegenslagen en geldgebrek. Maar Rudy van Buren (25) uit Lelystad is terug: als racer op een digitaal circuit. Hij plaatste zich als een van de tien snelste gamers van de wereld voor een stage bij Formule 1-fabrikant McLaren in Engeland. ,,Geen bocht heeft een geheim voor me.''