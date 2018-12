FNV over faillissement ziekenhuis Lelystad: ‘Zorgvuldigheid? Ammehoela!’

Ze werkt al jaren in MC Zuiderzee, sloeg kortgeleden noodgedwongen een nieuwe weg in als assistente in de apotheek. Door gezondheidsklachten kan ze niet meer aan het bed staan, vertelt deze vrouw die niet met naam in de krant wil. ,,Ik stond op het punt om een opleiding te beginnen toen we bijelkaar werden geroepen en hoorden dat het ziekenhuis failliet was. Nu weet ik niet wat ik moet doen’’. Ze heeft een speeddate gehad voor een baan in het St Jansdal in Harderwijk. ,,Maar ik vraag me af wie er op me zit te wachten’’.