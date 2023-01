FNV: vuilnismannen Almere leggen 2 dagen werk neer, mogelijk vuilnisbakken niet geleegd

Volgens FNV zal de staking in Almere gedurende twee dagen onder meer impact hebben op het ophalen van huisafval en het legen van ondergrondse vuilniscontainers. FNV-bestuurder Marieke Manschot gaf eerder al aan dat het door de acties goed mogelijk is dat vuilnisbakken niet meer worden geleegd of veegauto’s niet rijden. Ook kan het volgens haar zo zijn dat boa’s besluiten niet langer parkeerboetes uit te delen.

In Tilburg, Rotterdam en Amsterdam staan werkonderbrekingen van een paar uur gepland. De werkonderbreking in Amsterdam staat volgens FNV open voor alle gemeenteambtenaren en is op 30 januari van 09.00 uur tot 12.00 uur. Volgens bestuurder Fred Bos is de actiebereidheid hoog.

Ook in de gemeente Rotterdam stoppen ambtenaren tijdelijk met werken, namelijk op 25 januari van 14.00 uur tot 16.00 uur. Aan deze werkonderbreking doen de gemeentelijke reinigingsdienst, handhavers en loketmedewerkers mee. De werkonderbreking in de gemeente Tilburg zal slechts een uur duren, op 25 januari van 13.00 uur tot 14.00 uur. Hier doen volgens de vakbond vuilnismannen, boa’s en kantoorpersoneel aan mee.

De sector waarop de cao voor gemeenteambtenaren van toepassing is telt volgens FNV ruim 187.000 werknemers. De bond stelde medio november een ultimatum nadat het cao-overleg met de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) op niets was uitgelopen. Zo boden de gemeenten een loonsverhoging van 5 procent op 1 februari en nog eens 3 procent per 1 april 2024. FNV wil daarentegen een loonsverhoging van 12 procent voor één jaar. Ook eist de vakbond automatische prijscompensatie in de cao voor 2024.