Franse stropers gestraft voor vangen grauwe gansjes bij Oostvaardersplassen

Een boswachter betrapte op 22 april bij het beschermde natuurgebied vier mannen uit Frankrijk die 45 grauwe ganzenkuikens hadden gevangen. Vier gansjes, die met vijftien soortgenoten in een dichtgeritste tas zaten gepropt, waren al overleden. De Fransen hadden ook 18 ganzeneieren geraapt, met de bedoeling om ze in Frankrijk uit te laten broeden.

Geen gevangenisstraf

De mannen kregen ieder 2.000 euro boete, waarvan de helft voorwaardelijk, opgelegd. De officier van justitie had ook een maand voorwaardelijke gevangenisstraf geëist, maar dat was voor de rechter ‘een brug te ver’ omdat de mannen voor de eerste keer waren betrapt. De Fransen waren zelf niet bij de rechtszaak aanwezig.

Elk voorjaar

Volgens de officier van justitie komen er elk voorjaar Franse jagers naar Nederland om grauwe gansjes te vangen. ,,Ze tippen elkaar”, wist de aanklaagster. De ganzen worden in Frankrijk gebruiken als levend lokaas bij de jacht op wilde ganzen. De gevangen vogels worden gekortwiekt in een weiland neergezet waardoor overvliegende ganzen denken dat het er veilig is om te landen.

,,Het welzijn van de dieren staat in zijn geheel niet voorop”, fulmineerde de officier van justitie tegen het vangen van de gansjes. Dat de Fransen, zoals ze zelf verklaarden bij hun aanhouding, niet wisten dat het vangen van grauwe ganzen ook in Nederland verboden is, ging er bij haar niet in. ,,Het mag niet in Nederland, en het mag niet in Frankrijk”, aldus de aanklaagster.