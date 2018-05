Frustratie door dubbel probleem op spoor tussen Zwolle en Lelystad: 'Dit meen je niet!'

De problemen ontstonden even na 18.00 uur toen er er door nog onbekende oorzaak sprake was van rookontwikkeling in de trein van Lelystad naar Zwolle. Tussen Lelystad en Swifterbant werd de trein stilgezet. Ingeschakelde brandweerlieden wisten de rookontwikkeling vervolgens snel te stoppen. Of er daadwerkelijk sprake was van brand, is nog niet bekend. ,,Er werd in ieder geval iets heel erg heet'', stelt een woordvoerder van ProRail.