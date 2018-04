Gaat justitie actievoerders Oostvaardersplassen voor rechter dagen?

Dat laat woordvoerder Ties Kortmann van het OM Midden-Nederland weten.

Staatsbosbeheer deed aangifte van onder meer bedreigingen aan het adres van boswachters die betrokken zijn bij het beleid in het Flevolandse natuurgebied Oostvaardersplassen. Het gaat om meerdere bedreigingen. Hoeveel het er precies zijn, wordt volgende week duidelijk. Dan maakt het OM ook bekend of justitie tot vervolging over gaat en in hoeveel zaken.

Botsing

Afgelopen weken kwam het regelmatig tot botsingen tussen boswachters van Staatsbosbeheer en actievoerders die willen dat het beleid in het natuurgebied wordt aangepast. Ze vinden dat de dieren aan hun lot worden overgelaten. Grote grazers in het gebied worden afgeschoten als ze het eind van de winter niet halen, maar dat is zo ongeveer de enige ingreep die de boswachters mogen doen. Voor de rest moet Moeder Natuur regelen wat er gebeurt in het uitgestrekte gebied tussen Lelystad en Almere.

Onnodig lijden

Dit winterseizoen legde een groot deel van de populatie dieren het loodje. Het overgrote deel werd afgeschoten door boswachters, om onnodig lijden te voorkomen. Dit winterseizoen legde een groot deel van de populatie dieren in het gebied het loodje. Het overgrote deel werd afgeschoten door boswachters, om onnodig lijden te voorkomen.

Eigen inzicht

Het provinciebestuur van Flevoland besloot in maart grote grazers als Heckrund, edelhert en Konikpaard in het natuurgebied bij te laten voeren door Staatsbosbeheer. Dat besluit werd genomen omdat boswachters door actievoerders werden bedreigd. Ook daarna nog reisden actievoerders naar het natuurgebied om dieren naar eigen inzicht bij te voeren, ondanks oproepen van Staatsbosbeheer om dat aan professionals over te laten.

Wapenstok