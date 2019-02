Geboeid valentijnsdiner bij de politie in Lelystad: lekker met een romantisch soepje uit de automaat

videoEen tomatensoepje uit de automaat, gevolgd door een magnetronmaaltijd en koffie of thee om het feestmaal af te sluiten. Meer dan honderd koppels zagen dit ‘romantische diner’ in de cel wel zitten. Robert Munneke Maaike Merks wonnen de Facebook-actie van de politie Lelystad. Geboeid schoven zij gisteravond aan voor een romantisch valentijnsdiner.

Via wenteltrappen en smalle gangen worden de tortelduifjes door agent Michel Engel naar de cel gebracht. Een kille, donkere ruimte van zo'n 2 bij 3 meter, opgetuigd met ballonnen, confetti van hartjes en een verlicht bord met de tekst ‘gecellig valentijn’.

,,Kijk nou hoe leuk’’, reageert Merks als ze aan het smalle, stenen tafeltje plaatsneemt. Het stel wordt met handboeien onafscheidelijk van elkaar gemaakt, terwijl de agent hun keuzes voor het menu noteert.

Hilarisch

,,Robert zag de oproep op Facebook en had mij daarin getagd. Maandag werd geloot en ja hoor, wij waren uitgekozen. Dit is toch hilarisch? Dit vergeet je nooit”, zegt Maaike.

,,Het is ook iets wat je nooit meer meemaakt’’, vult Robert aan. ,,Wie kan er zeggen dat ze met valentijn geboeid in een cel hebben gegeten? Vrienden maken ook grapjes, ‘Hé bajesklant’, roepen ze dan. Ik heb voor de grap ook een paar keer gezegd dat ik donderdagavond de cel in moet.”

Plastic bed

Niet veel later wordt de soep in plastic bekertjes geserveerd, gevolgd door bietenstamppot en bami en uit de magnetron. Met hun vrije hand schuiven ze het kostje een beetje onbeholpen naar binnen, maar het stel heeft het enorm naar de zin.

Het plastic bed wordt ondertussen getest op veerkracht en er wordt gegrapt over de gekerfde namen in de muur. Als niet veel later de bakjes leeg zijn, haalt een agent de tafel af en wordt koffie en thee geserveerd.Hoe het heeft gesmaakt? ,,Na drie happen had ik er wel genoeg van”, zegt Robert. ,,Maar het was erg gezellig.’’

Gevangenisvoer

Met de actie wil de politie in verbinding komen met de bewoners van Lelystad. Michel Engel: ,,We zochten naar een ludieke manier, zo ontstond dit idee. Het is toch een plek waar je niet vaak komt en het is een leuke manier om te zien hoe het er achter de schermen aan toe gaat. Het is echt ‘gevangenisvoer’ wat ze krijgen, wat een verdachte dus ook eet.”

Over de service in dit bijzondere restaurant kan hij niet veel zeggen. Lachend: ,,Maar het is vast heel goed.’’