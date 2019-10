Gedeputeerde Hofstra: ‘Strengere stikstofregels Flevoland niet bedoeld om Lelystad Airport vlot te trekken’

Op sociale media verschijnen opmerkingen dat de boeren aan banden gelegd moeten worden om de uitbreiding van Lelystad Airport alsnog mogelijk te maken. Hoe kijkt u daar tegenaan?

,,Dat heb ik ook gezien, dat we een speciale agenda zouden hebben om andere grootschalige projecten los te trekken, zoals Lelystad Airport. Dat is totaal niet aan de orde. Wel heeft dit besluit effect op kleinere projecten, binnen een bepaald gebied. Zoals de bouw. Trouwens, de helft van die aanvragen is afkomstig uit de agrarische sector, dan zouden we die ook niet in behandeling kunnen nemen en zou dat ook op slot gaan. We willen de boel weer vlot trekken, dat is in het belang van alle inwoners van de provincie.’’