Gedeputeerde over grote grazers Oostvaardersplassen: We sluiten afschot niet uit

Tweede Kamer verwerpt moties over Lelystad Airport

19:02 De Tweede Kamer heeft dinsdagmiddag een reeks moties over Lelystad Airport verworpen. Een motie van ChristenUnie en D66, die willen dat de minister de knelpunten in de vliegroutes bij Wezep, Zwolle en het Vechtdal oplost, werd uiteindelijk niet in stemming gebracht.