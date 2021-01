Gedetineerde steekt medegevangene met mes in Penitentiaire Inrichting Lelystad

Auto brandt uit bij autobe­drijf in Lelystad; fles wasbenzine ter plekke gevonden

20 december Bij een autobedrijf aan de Kempenaar in Lelystad is zondag een auto in vlammen opgegaan. De brandweer heeft het vuur geblust en vermoedt dat het om brandstichting gaat. Dat vermoeden is niet zo vreemd, want er werd een lege fles wasbenzine in de buurt van de uitgebrande auto gevonden.