Gedetineerden bereiden zich in Lelystad voor op leven na de cel

Hij zat een jaar vast in Duitsland en werd twee weken geleden overgebracht naar Lelystad. ,,Drugs'', zegt Yorby (30). Over twee jaar komt hij op vrije voeten. En dan? Hij rapt graag, maar het is de vraag of hij daarmee de huur kan betalen. Daarom loopt hij rond op de re-integratiemarkt. ,,Ik kijk hier wat mijn opties zijn.'' Het bevalt hem wel. Met een grijns: ,,De mensen achter de kraampjes roepen je gewoon, je hoeft geen moeite te doen.''

Sport

Een 20-jarige mede-gedetineerde, die niet met naam in de krant wil, kijkt nog wat verbaasd om zich heen. ,,Ik dacht we iets met sport zouden doen.'' Hij heeft meerdere baantjes gehad (,,niet legaal hoor'') en heeft nog geen idee wat hij over een jaar gaat doen, als hij vrij komt. ,,Ik ga gewoon rondkijken.''

Per afdeling komen de gedetineerden donderdagmorgen de sportzaal van de PI binnen. In de eerste kraam waar ze tegenaan lopen staat een pot met snoepjes. Die vinden gretig aftrek, voor velen het startpunt van de markt. Het Zwolse Deltion College presenteert zich, deze school geeft al schilderlessen in de PI, de reclassering en organisaties op het gebied van zorg, wonen en werk.

Achter de muur

Het is de zesde re-integratiemarkt en de eerste waar de pers bij mag zijn. ,,We laten graag zien wat er achter die lange muur gebeurt'', zegt vestigingsdirecteur Obe Veldman. Gemiddeld zit een gedetineerde in Nederland drie maanden vast, vertelt hij. Om het leven vervolgens snel weer op de rit te krijgen, is het van belang om goed voorbereid te zijn. Dat kan dus al binnen de muren van de PI. Achterliggende gedachte: voorkomen dat ex-gedetineerden opnieuw de fout in gaan.