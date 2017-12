Gedetineerden PI Lelystad schrijven voor gedetineerden in de wereld

Geestelijk verzorgers van de PI Lelystad hebben het initiatief genomen voor de actie. Jan van der Does, humanistisch geestelijk verzorger in PI Lelystad en initiatiefnemer van de actie: ,,Ik ben zelf al bijna veertig jaar lid van Amnesty International. Het is mooi om te zien hoe mannen die zelf gevangen zitten, meevoelen met onrecht elders in de wereld en hun steun betuigen.''