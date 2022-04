Gedupeerde Kristie uit Lelystad geeft niet op, terwijl toeslagenaffaire voortettert: ‘Het is sadistisch’

Waarom is deze manifestatie nodig? ,,Om het leed van duizenden ouders en hun kinderen onder de aandacht te blijven brengen. De meeste mensen denken dat de toeslagenaffaire is afgerond, omdat de slachtoffers 30.000 euro compensatie hebben gekregen. Niet iedereen is gecompenseerd en ouders verkeren nog in diepe ellende. Mensen zijn hun huis of auto kwijt, hebben geestelijke problemen en van de 1115 uit huis geplaatste kinderen is er nog niet een terug .”

Staatsontvoeringen, noemde cabaretier Peter Pannenkoek het zelfs.

,,Hij zat in februari in Jinek, net als premier Mark Rutte. In de uitzending ging het even over deze kinderen, maar er werd ook snel overheen gepraat. Vervolgens heb ik contact gezocht met Pannenkoek en een paar dagen later belde hij me op. Ik heb hem alles uitgelegd en hij vroeg of hij het staatsontvoeringen mocht noemen. Zeker! Zo is de uitspraak ontstaan die hij in Dit was het nieuws deed.”