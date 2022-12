Geen andere weggebruikers betrokken bij dodelijk ongeluk op A6

update Trein rijdt weer over de Hanzelijn na maanden­lang zwoegen: ‘Alles was zwartgebla­kerd’

Drie maanden geleden alweer trof Erwin de Boer van ProRail ontzettend veel zwartgeblakerde apparatuur aan langs het spoor in Flevoland. Een hoogspanningskabel belandde op de bovenleiding van de Hanzelijn. Nu is de herstelklus geklaard en rijdt de trein sinds zondag weer. ,,Drie maanden, dat is best knap te noemen, denk ik’’, zegt de bouwmanager.

11 december