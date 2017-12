Geen Kamermeerderheid voor uitstel Lelystad Airport

DEN HAAG - Er is voorlopig geen Kamermeerderheid in zicht om Lelystad Airport in de ijskast te zetten en eerst het luchtruim te herzien. Regeringspartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie willen dat de fouten in de milieueffectrapportage (mer) van het vakantievliegveld eerst worden hersteld.

Vervolgens moet de onafhankelijke commissie-mer beoordelen of alles volgens de regels is. ,,Wij willen het advies van de commissie-mer afwachten, pas daarna maken we onze afweging”, zei Mustafa Amhaouch van het CDA dinsdagavond tijdens het debat over Lelystad Airport in de Tweede Kamer.

Ook minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) houdt vast aan snelle opening van de polderluchthaven. ,,Ik wil mij maximaal inzetten om opening van Lelystad Airport per 1 april 2019 te halen. Daar doe ik mijn uiterste best voor en dan moet blijken of het gaat lukken. Mocht tijdens het traject blijken dat er meer tijd nodig is, dan ontstaat er een andere situatie."

Niet heilig

Toch is de geplande opening van Lelystad Airport per 1 april 2019 voor de regeringspartijen niet in beton gegoten. ,,Die openingsdatum is niet heilig, maar het is wel ons streven”, zei VVD’er Remco Dijkstra. ,,We moeten zorgen dat het gebrekkige proces nu wel zorgvuldig en transparant verloopt. Daarbij moeten we kritisch kijken hoe we de overlast onder de vliegroutes kunnen verminderen.”

Kritiek was er ook vanuit de coalitie. Zo noemde Jan Paternotte van D66 het een ‘blamage’ dat het luchtruim nog niet opnieuw is ingedeeld. ,,Een enorm eigen doelpunt van de overheid. In 2008 was al bekend dat herindeling noodzakelijk was.”

VVD’er Dijkstra ging nog een stap verder en gaf de vorige twee staatssecretarissen van PvdA-huize (verantwoordelijk voor het Lelystad-project) de schuld van de misère in het airport-dossier. ,,Die twee hebben bitter weinig gedaan aan de herindeling van het luchtruim. En nu moet deze VVD-minister de problemen oplossen.”

Uitstel

Vrijwel de voltallige oppositie is wél voorstander van uitstel van het vakantievliegveld. Samen hebben de tegenstanders van Lelystad Airport 69 van de 150 Kamerzetels. Om een Kamermeerderheid te halen is het cruciaal dat een regeringspartij overstag gaat. Hoewel de linkse oppositie tijdens het debat de druk flink opvoerde in een poging een van de regeringspartijen mee te krijgen, lijkt het vooralsnog een vruchteloze missie. ,,Lelystad is een luchthaven zonder luchtruim, het is een luchtkasteel”, probeerde GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger zonder succes.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) beloofde beterschap. Ze laat de fouten in de mer herstellen en wil bewoners beter betrekken bij de besluitvorming. ,,De Tweede Kamer moet straks besluiten op basis van de juiste feiten. Zowel inhoud als proces moeten op orde zijn. Daar moeten Kamerleden op kunnen vertrouwen. Daar sta ik borg voor.”

Fouten

Momenteel laat Van Nieuwenhuizen de door HoogOverijssel ontdekte fouten in de milieueffectrapportage (mer) herstellen. Dat proces is begin februari klaar. Vervolgens heeft de onafhankelijke commissie-mer zes weken de tijd om te beoordelen of alles nu wél in orde is. De regeringspartijen willen op het oordeel van de commissie-mer wachten voordat zij definitief hun standpunt bepalen. ,,We hebben eerst álle informatie nodig om tot een goede afweging te komen”, zei Eppo Bruins van de ChristenUnie.

Volgens planning opent Lelystad Airport per 1 april 2019 als vakantieluchthaven. Omdat het Nederlandse luchtruim vol is met vooral Schipholverkeer, zijn voor ‘Lelystad’ laagvliegroutes ontworpen. Die gaan over grote delen van Overijssel en Gelderland. Onder inwoners van deze regio’s is daarover de afgelopen maanden veel beroering ontstaan. De vrees voor geluidsoverlast is groot.

Moties