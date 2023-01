Gefrustreerde man uit Lelystad ontvoert dochtertje (1) en wil geld van ex: ‘Domste fout van mijn leven’

Geen contact

De 40-jarige vader uit Lelystad is dinsdag door de rechtbank in Arnhem veroordeeld tot een gevangenisstraf van tweeënhalf jaar waarvan tien maanden voorwaardelijk. Hij mag na het uitzitten van zijn straf drie jaar lang niet in de buurt van de moeder en het kind komen en geen contact zoeken met zijn ex. Doet hij dat wel, dan gaat hij per overtreding een week de cel in.