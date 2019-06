Geld nodig om Batavia te redden van de rot: ‘Schip mag niet verloren gaan’

De wolkbreuk van vorige week maandag heeft de Batavia redelijk doorstaan. Terwijl museum Batavialand, een steenworp verder, het ‘s avonds niet droog hield. ,,Meestal is het andersom’’, zegt Vriezen. Het is te danken aan de recente noodoperaties dat het schip bestand was tegen het hemelwater. Maar het zijn pleisters op een steeds dieper wordende wond. De Batavia ligt te verrotten en moet aan land komen voor een grondige restauratie. Zo snel mogelijk, benadrukt Vriezen.

Miljoen

Een dure grap. Voor de eerste fase van deze operatie is pakweg een miljoen euro nodig. Een deel hiervan, de provincie draagt 175.000 euro bij, ligt al klaar. Om de rest binnen te harken, begint Batavialand (de overkoepelende organisatie) op 29 juni een landelijke campagne. De opening van een expositie op de Bataviawerf vormt de officiële aftrap. ,,We hopen dat het bedrijfsleven en fondsen aanhaken’’, zegt Vriezen. Hij spreekt over een ‘serieuze opgave’.

Wat gaat er precies gebeuren met de Batavia? Eerst volledig aftuigen, om het schip lichter te maken. Dan naar een droogdok slepen. Waarschijnlijk in Amsterdam, aldus Vriezen. Daar wordt de Batavia in een frame gehesen, een zogeheten stoelconstructie. Vervolgens gaan het ponton en de ‘stoel’ met de VOC-reconstructie erin terug naar Lelystad. En moet het schip een plekje krijgen aan land. ,,Waar? Daar praten we over met de gemeente’’, zegt Vriezen.

Deel twee is de restauratie, die naar verwachting zo’n zeven jaar zal duren en nog eens ettelijke miljoenen kost, zegt Vriezen. ,,Het geld zal het tempo bepalen’’. Bedoeling is dat het herstel van het schip van dichtbij te volgen is door het publiek. Uiteindelijk moet de Batavia het pronkstuk worden van maritiem erfgoedpark Batavialand, dat naast Batavia Stad komt te liggen. Een masterplan is klaar, Vriezen is ermee de boer op.