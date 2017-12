Gelderse brief voor uitstel Lelystad Airport

De provincie Gelderland moet er net als de provincie Overijssel voor pleiten dat het luchtruim opnieuw is ingedeeld voordat Lelystad Airport open gaat. Dat vinden vijf Gelderse gemeenten, die hiervoor steun zoeken in de provincie. Als Lelystad opent als vakantievliegveld vóór de herindeling, betekent dit dat vliegtuigen tientallen kilometers laag over Oost-Nederland vliegen. Gevreesd wordt dat dit leidt tot veel geluidsoverlast.

Wethouder Voorst

Eerder maakten Gelderland en Gelderse gemeenten per brief aan het ministerie wel hun bezwaren kenbaar tegen deze laagvliegroutes. Maar in die brief schreven ze ook dat ze het van belang vinden dat Lelystad Airport in 2019 open gaat. ,,Dat stond er alleen maar in omdat we anders niet aan tafel kwamen bij het ministerie”, zegt wethouder van de gemeente Voorst, Arjen Lagerweij. Hij ondertekende de vorige brief als enige niet en nam initiatief voor de nieuwe brief.

Aantijgingen

Het ministerie zegt zich niet te herkennen in de aantijgingen van Lagerweij en reageert: ‘Als een gemeente enige vorm van druk heeft ervaren zullen we zeker contact opnemen’.

Nu er in de Tweede Kamer steeds meer steun is voor het eerst herindelen en dan pas openen van Lelystad Airport, probeert Lagerweij provincie en gemeenten alsnog mee te krijgen. ,,We zitten nu toch al aan tafel en Overijssel pleit er sinds vorige week ook voor.” Apeldoorn, Zutphen, Epe en Lochem ondertekenen de brief van Lagerweij.

Reactie 50Plus