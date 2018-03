‘Gelukkig bleef het vredig, hier bij de Oostvaardersplassen’

Aan het einde riep één demonstrant nog wel op de dieren te gaan voeren. De organisatie van de demonstratie greep toen in. ,,We hebben de man weten te sussen en de oproep in de kiem gesmoord’’, zegt Bart Lubbers, een van de organisatoren. ,,Gelukkig bleef het daarmee vredig, hier bij de Oostvaardersplassen. We hebben als actievoerders op positieve wijze ons geluid laten horen.’’

Heinde en ver

Geen oplossing

Toch demonstratie

Maar alsnog ging de demonstratie, met als doel het bijvoeren te realiseren, door. ,,Omdat we het met deze demonstratie niet alleen over het bijvoeren hebben. We willen een structurele oplossing voor dit gebied, daarom zijn we er alsnog’’, vertelt Belinda Meuldijk, dierenactiviste en actrice die vooral bekend werd door haar rol in Soldaat van Oranje. ,,De populatie van grazers is te hoog voor dit kleine gebied. We moeten het openstellen of een brug maken met de Veluwe. Hier is te weinig voedsel voor de grote aantallen.''