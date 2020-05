Gemist? Wéér vliegtuigje in de problemen boven Lelystad. En: waarom maakte Keolis gebruik van ‘frauduleuze afspraken’ in busaffaire

Bezoek - Het kabinet moet verpleeg- en verzorgingshuizen zelf laten beslissen of ze al vóór 15 juli meer bezoekers toelaten op hun locaties dan het maximum van één vaste bezoeker per bewoner. Dat wil branchevereniging Actiz. Verpleeghuizen in Oost-Nederland reageren wisselend op die oproep voor een verdere versoepeling. ,,Het is belangrijk om de tijd te nemen.” Sinds deze week mogen meer verpleeghuizen weer beperkt bezoek toelaten bij hun bewoners. Daar zitten wel enkele voorwaarden aan. Het moet één vaste bezoeker per bewoner zijn en het tehuis moet coronavrij zijn.

IC-bedden - De regionale ziekenhuizen worstelen met de opdracht van minister Hugo de Jonge om het aantal bedden op de intensive care (IC) te verhogen. Landelijk moet dat aantal van 1250 naar 1700 om beter voorbereid te zijn op een volgende piek van het coronavirus. ,,Maar het mag deze keer niet ten koste gaan van de reguliere zorg.” Een rondgang langs de ziekenhuizen in Zwolle, Deventer, Apeldoorn en Zutphen maakt duidelijk dat er nog veel haken en ogen aan het plan van de minister zitten.

Brand - Zo’n 30 bewoners moesten afgelopen nacht hun woning verlaten vanwege een brand aan Het Ravelijn in Lelystad. Zij werden opgevangen in de kantine van het nabije verpleeghuis De Hoven. Bij de brand vielen geen gewonden. Eén bewoonster is na rookinhalatie per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Keolis - Vervoerder Keolis zit in het nauw nu er mogelijk frauduleuze afspraken zijn opgedoken rond een gewonnen mega-aanbesteding voor busvervoer in de regio. Waarom zou de vervoerder uit Deventer gebruikmaken van geheime afspraken die buiten de provincie Overijssel om zijn gemaakt? En wie had daar belang bij?

Overleden - Na een kort ziekbed is gisteren voetbalster en 95-voudig international Liesbeth Migchelsen op 49-jarige leeftijd overleden. Canberra United, een van de clubs waar ze als trainer werkzaam was, meldt op Twitter “diep bedroefd” te zijn over haar heengaan.

Vliegtuig - Voor de tweede keer binnen zeven dagen is een vliegtuigje van vliegschool Zelf Vliegen in nood geraakt op Lelystad Airport. Vorige week dinsdag maakte een Black Shape van Zelf Vliegen een noodlanding door problemen met het landingsgestel, vanmiddag zakte een Tecnam P 2 door zijn hoeven. De melding die de brandweer vanmiddag rond half één binnenkreeg, betrof een crash op de Arendweg. Het bleek daarbij te gaan om een sportvliegtuigje dat door het landingsgestel was gezakt na de landing.

,,Dit voelt als een overwinning!” Sportschoolhouder Rutger Brakel van ProFit Gym – met onder meer sportscholen in Zwolle, Dalfsen, Ommen en Hardenberg – is dolblij dat het kabinet mogelijkheden ziet om de fitnesscentra al op 1 juli weer open te laten gaan.