Geredde puppy Beukers populair: 'Hij doet alle harten smelten'

Politieagent Remko van Mourik ziet donderdagavond met eigen ogen hoe een jonge herdershond in trieste omstandigheden vertoeft in een achtertuin in de wijk Lelystad-Haven. Voer en water is er niet, evenals beschutting. ,,Het dier zat aan een strakgetrokken lijn vast. Zo’n oude waslijn met een ijzeren kern’’, zo schetst de agent de situatie die hij aantreft na een melding van een bezorgde wijkbewoner. ,,Zoiets strijkt ons verschrikkelijk tegen de haren in.’’



De politie blijkt al eens eerder bij het adres te zijn geweest en Remko en zijn collega’s besluiten een officier van justitie in te schakelen. ,,Wij zijn zelf geen kenners, maar wel liefhebbers. In de tuin lag allemaal rommel, zoals plastic en karton. Hartstikke gevaarlijk als het hondje dat op zou eten. Met toestemming van de officier konden we de pup in beslag nemen.’’