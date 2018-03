Gesprek actiegroep met Staatsbosbeheer

Ze meldt dat Staatsbosbeheer ingaat op de wens die Schulting op haar facebookpagina uitsprak, nadat de emoties zaterdag hoog waren opgelopen bij het afschieten van een verzwakt edelhert in de Oostvaardersplassen. ,,Eigenlijk wil ik een gesprek waarin boswachters in alle vrijheid over hun emoties bij het werk kunnen praten. Maar ik begrijp dat Staatsbosbeheer nu zelf twee boswachters naar voren schuift. Hoe vrij zijn zij om te spreken? Ik voer nog overleg over hoe het gesprek vorm moet worden gegeven.''

Woordvoerder Joke Bijl van Staatsbosbeheer meldt dat er zondag inderdaad telefonisch contact is geweest met Karin Schulting. ,,We staan uiteraard open voor een dialoog. Er staat een afspraak om met een aantal mensen de bijvoerlocaties te gaan bekijken. Dan kan er ook dialoog zijn over diverse onderwerpen. We hopen dan ook het verdere verloop van het winterbeheer met elkaar te bespreken zodat we dit in het belang van de dieren in alle rust kunnen uitvoeren.''