Getuige zet achtervolging in na babbeltruc in Lelystad: meerdere arrestaties

video Martin Gaus was al doodver­klaard, maar ‘blaft’ nu weer als vanouds

15:20 De Lelystadse tv-presentator en dierenkenner Martin Gaus gooit alle shit naar buiten. Ja, hij is onmeetbaar ijdel, had vroeger totaal geen emotie bij dierenslachtingen en bedroog zijn vrouw ooit. Bijna was Gaus dood. ,,Mijn redding is een fan-tas-tisch verhaal.’’