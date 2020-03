Gevangene (23) met Louis Vuitton-tas nog steeds spoorloos na ontsnapping in Lelystad

De 23-jarige man die gisteren in Lelystad ontsnapte tijdens begeleid verlof, is nog altijd op de vlucht. Dat bevestigt de politie.

De man ontkwam gisteren aan twee medewerkers die met hem mee op pad waren. De politie waarschuwt mensen om de man niet zelf te benaderen.

Geen idee waar man is

Waar de man voor vastzat, willen zowel de politie als de Dienst Justitiële Inrichtingen niet kwijt. Wel zegt politiewoordvoerder Hans Meuleman: ,,Hij zit niet voor natte sokken in die inrichting. Maar hij is geen psychopaat of iets in die orde.’’

De politie verspreidde gisteren via Burgernet een oproep om naar de man uit te kijken. Dat leverde niets op. ,,Deze meneer kan nu overal in Nederland zijn. We zetten daarom andere middelen in om hem zo snel mogelijk op te sporen.’’ Meuleman wil niet zeggen om welke middelen het gaat.

Louis Vuitton tas