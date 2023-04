Gewapende mannen in oranje jassen overvallen huis in Lelystad op Koningsdag

Lintjesregen Lintje voor visfanaat Geertje Veenstra (75) uit Marknesse: ‘Ik vis nog steeds elke week’

Ze straalt, ze glundert. Geertje Veenstra (75) uit Marknesse kreeg woensdagochtend een lintje uitgereikt door burgemeester Roger de Groot van de Noordoostpolder. Ze is nu Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De visfanaat vist al van jongs af aan en brengt haar enthousiasme nu over op de jongere generaties. ,,Je moet respect hebben voor het visje dat je vangt.”