Gewapende overval op supermarkt in Almere: politie zoekt getuigen

Museum Urk neemt scheepsbel van mijnenja­ger in bewaring: ‘Dank aan gemeente Urk voor verbonden­heid met de marine’

De scheepsbel van mijnenjager Zr.Ms. Urk is opgenomen in de collectie van Museum Het Oude Raadhuis. Het is een marinetraditie dat deze in bewaring wordt gegeven bij de gemeente waar het schip naar is vernoemd. Guido Fretz, de laatste commandant van de Urk en luitenant ter zee der 1e klasse droeg de bel over aan burgemeester Cees van den Bos.